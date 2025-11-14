El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de tormenta y lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, con ligeras variaciones.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas. En las primeras horas, se espera una precipitación de 0.1 mm, aumentando a 0.9 mm en el periodo de la mañana. A lo largo de la tarde, las lluvias continuarán, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en los momentos de mayor intensidad del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones de incomodidad para los habitantes de la zona.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán constantes, hay un riesgo significativo de que se produzcan en algunos momentos, especialmente en los periodos de mayor actividad de lluvia.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:10, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados en las últimas horas del día.

En resumen, Palma del Río experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias esporádicas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.