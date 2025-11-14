El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las condiciones atmosféricas indican que se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 15 y 19 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura sea de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en los momentos más intensos. Esta velocidad del viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir. Las ráfagas más fuertes se prevén en la mañana y a primera hora de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para actividades al aire libre. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y eviten situaciones que puedan poner en peligro su seguridad.

A medida que avance la tarde, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.