El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán hasta la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 18 grados, que descenderá ligeramente a 17 grados durante la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 87% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría provocar una sensación de frescura adicional. Es aconsejable tener precaución si se transita por áreas abiertas, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en combinación con la lluvia.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, y aunque no se anticipan tormentas severas, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 55% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse de manera intermitente, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, asegurarse de estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

