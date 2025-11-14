El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 6 mm, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con un leve aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, siendo más fuerte en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en momentos de tormenta.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% en los periodos posteriores. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y lluvias intensas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a breves momentos de claridad, pero la tendencia general será hacia un ambiente gris y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.