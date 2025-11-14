El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Montilla se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 18 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 18 grados, proporcionando un respiro momentáneo antes de que el frío nocturno se instale nuevamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes, que continuarán dominando el cielo. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría llevar a algunos chubascos más intensos en momentos puntuales. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería representar un riesgo significativo.

En resumen, Montilla experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y que lleven paraguas si planean salir. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:08, marcando el final de un día caracterizado por la inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.