El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Moguer se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 85% entre las 01:00 y las 07:00. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan chubascos intermitentes que podrían acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que puede resultar fresco para quienes se desplacen al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles superiores al 80% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga entre 10 y 24 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente entre las 19:00 y las 01:00, con un 90% de posibilidades de que se registren lluvias. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 5 mm en total, lo que podría causar algunos inconvenientes en las actividades al aire libre y en el tráfico.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 65% entre las 19:00 y la 01:00. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, rondando los 16 grados , lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda.

Es recomendable que los habitantes de Moguer se preparen para un día de lluvias intermitentes y viento moderado. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones cambiantes y considerar llevar ropa adecuada para la lluvia. La situación meteorológica sugiere un día en el que la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de las actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.