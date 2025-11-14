El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mostrado cubierto con lluvia, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. Las precipitaciones serán escasas en general, aunque se espera que en algunos momentos se intensifiquen, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde.

La temperatura en Martos oscilará entre los 13 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque constante, no será suficiente para dispersar las nubes, que seguirán dominando el cielo. Las rachas más fuertes se sentirán especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Martos experimenten lluvias en algún momento. Además, existe una probabilidad de tormenta del 55% a 60% en las horas centrales del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de descargas eléctricas.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán, creando un ambiente fresco y húmedo que caracterizará la noche en Martos.

En resumen, el día de hoy en Martos se presenta como un día de lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Las condiciones meteorológicas invitan a disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.