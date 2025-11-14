Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en zonas expuestas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas donde el viento pueda ser más intenso.

A lo largo del día, las condiciones de lluvia serán intermitentes, con momentos de lluvia escasa que podrían intensificarse en algunos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que alcanzan hasta 11 mm en el periodo de la tarde. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los residentes que planifiquen sus desplazamientos con antelación y estén preparados para las condiciones cambiantes.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en los mismos periodos de alta probabilidad de lluvia. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, existe un riesgo considerable que podría afectar la seguridad de quienes se encuentren en la calle.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  2. El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
  3. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  4. El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
  5. El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
  6. Condenan a un hombre en Córdoba por estafar 70.000 euros a un amigo en una falsa inversión inmobiliaria
  7. Trabajadores de Aucorsa calientan el Pleno de Córdoba y piden más autobuses para la flota
  8. Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Vídeo colgado en TikTok con los 'mejores momentos’ de los narcos andaluces

Vídeo colgado en TikTok con los 'mejores momentos’ de los narcos andaluces

Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: "¿Quién manda en el mar?"

Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: "¿Quién manda en el mar?"

Narcos en TikTok: un piloto cruza el Estrecho para llevar garrafas con gasolina a las lanchas que esperan la droga en alta mar

Narcos en TikTok: un piloto cruza el Estrecho para llevar garrafas con gasolina a las lanchas que esperan la droga en alta mar

Narcos en TikTok. Video grabado desde una narcolancha. Esperando la droga, junta a otras planeadoras

Narcos en TikTok. Video grabado desde una narcolancha. Esperando la droga, junta a otras planeadoras

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre
Tracking Pixel Contents