El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en zonas expuestas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas donde el viento pueda ser más intenso.

A lo largo del día, las condiciones de lluvia serán intermitentes, con momentos de lluvia escasa que podrían intensificarse en algunos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que alcanzan hasta 11 mm en el periodo de la tarde. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los residentes que planifiquen sus desplazamientos con antelación y estén preparados para las condiciones cambiantes.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en los mismos periodos de alta probabilidad de lluvia. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, existe un riesgo considerable que podría afectar la seguridad de quienes se encuentren en la calle.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.