El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que la máxima se espera hacia el final de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Los vientos serán más fuertes durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

A medida que avanza el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, disminuyendo ligeramente a un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las tormentas son probables, no se espera que sean de gran intensidad, aunque sí podrían acompañarse de lluvias moderadas.

Es recomendable que los habitantes de Mairena del Aljarafe se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar en consecuencia. A medida que se acerque la tarde, la posibilidad de que el cielo se despeje ligeramente podría ofrecer un respiro, pero las nubes seguirán dominando el panorama. En resumen, un día típico de noviembre en la región, donde la lluvia y el viento serán protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.