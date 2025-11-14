El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se esperan inundaciones ni acumulaciones significativas.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 17 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 95% hacia la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero no se descartan del todo.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa. Se aconseja a los residentes que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre, dado el estado del tiempo y las condiciones del viento. En resumen, un día de noviembre típico en Mairena del Alcor, donde la lluvia y el viento marcarán la pauta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.