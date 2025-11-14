El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los lucentinos necesiten paraguas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 17 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será cómodo para las actividades diarias, siempre que se tomen precauciones ante la lluvia. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 70% y el 96%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 13 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la lluvia. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas y consideren el uso de prendas impermeables para mantenerse secos y cómodos.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de mayor nubosidad que podrían intensificar las precipitaciones. Las condiciones meteorológicas también indican una probabilidad de tormenta que oscila entre el 55% y el 65% en diferentes periodos, lo que podría resultar en tormentas aisladas que, aunque no se anticipan severas, podrían ser acompañadas de ráfagas de viento más intensas.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los lucentinos disfrutarán de aproximadamente 10 horas de luz diurna. A medida que avance la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, Lucena experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.