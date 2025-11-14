El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Entre las 01:00 y las 04:00, las probabilidades de precipitación son del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.2 y 1 mm. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad en las primeras horas y un 70% entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde, donde podrían llegar a los 60 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 14 y 17 grados . A pesar de la nubosidad, se espera que haya intervalos de poco nuboso, especialmente hacia el final de la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a la densa cobertura de nubes que ha dominado el día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00.

La noche traerá consigo un descenso en la temperatura, que podría caer a los 13 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y aunque las lluvias serán menos probables, no se descartan completamente.

En resumen, los habitantes de Lora del Río deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas esporádicas, así como vientos fuertes que podrían afectar actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.