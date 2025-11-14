El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las horas más cálidas del día. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 17 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en algunos momentos del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. En particular, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 46 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Los ciudadanos deben tener en cuenta estas condiciones al salir, ya que el viento puede intensificar la sensación de frescura.

La humedad relativa será un factor constante, con niveles que rondarán entre el 73% y el 95% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas y la lluvia, puede crear un ambiente bastante húmedo y pesado. Es recomendable que quienes padezcan de problemas respiratorios o de alergias se mantengan atentos a las condiciones climáticas.

A medida que avance el día, se prevé que la lluvia se mantenga ligera, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es notable, con un 50% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a 65% en el periodo de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían afectar brevemente la visibilidad y las condiciones de la carretera.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.