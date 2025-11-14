El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 19 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. En particular, se anticipa que las lluvias sean más intensas en las horas centrales del día, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 75% en los periodos de la mañana y la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

Es recomendable que los habitantes de Lepe se preparen para un día de clima variable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones del viento también podrían afectar actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas expuestas. En resumen, el día se presenta como un típico día otoñal en la región, con la posibilidad de lluvias y tormentas que podrían alterar los planes de los leperos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.