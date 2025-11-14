El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Lebrija se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento que podría llegar hasta los 19 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Se prevé que la lluvia sea escasa en la mayoría de los casos, aunque se podrían registrar chubascos más intensos en algunos momentos, especialmente en la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 7 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad también es considerable, con un 80% de posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será constante, los truenos y relámpagos podrían ser parte del panorama, especialmente en las horas centrales del día.

Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo completamente cubierto, lo que limitará la visibilidad del sol. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con algunas breves aclaraciones que podrían ofrecer un respiro momentáneo de la lluvia.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y considerar alternativas bajo techo. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas hará que el día sea más adecuado para actividades en interiores, como visitar cafés o disfrutar de la gastronomía local.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.