El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Jaén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1.0 mm en las primeras horas, disminuyendo ligeramente en la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 68%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas y podrían afectar la visibilidad en algunas zonas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidad de que se produzcan en los intervalos de la mañana y un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente la precipitación.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y un ambiente fresco. Las condiciones de viento y la posibilidad de tormentas añaden un elemento de precaución para los que planean salir. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.