El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos dominarán el cielo, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían aparecer en diferentes momentos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y variable.

La temperatura se mantendrá relativamente suave, oscilando entre los 15 y 20 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que esté en torno al 83% al inicio del día, aumentando a medida que avanza la jornada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde el oleaje podría ser más intenso. Los vientos más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 15:00 horas, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación.

A medida que el día avance, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente hacia la tarde. Las condiciones de cielo cubierto se mantendrán durante la noche, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 65% en las horas nocturnas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, la posibilidad de chubascos es constante, lo que podría influir en los planes de los isleños.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día y un 60% hacia la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la actividad atmosférica, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Isla Cristina se presenta como un día de contrastes, con temperaturas agradables pero un tiempo inestable. Se recomienda a los residentes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.