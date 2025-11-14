El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Huelva se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la madrugada, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 15 y 20 grados , con un leve descenso hacia la tarde. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas agradables, pero se prevé que el ambiente se torne más fresco conforme se acerque la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 3 mm en total, siendo más intensas en la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos con lluvias. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 75% en las primeras horas y un 70% en la tarde, lo que podría generar un ambiente eléctrico en la región.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento, nubosidad y posibilidad de lluvia puede hacer que la jornada sea menos predecible. Es aconsejable llevar paraguas y abrigos, especialmente para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas bajarán y la probabilidad de lluvia aumentará.

En resumen, Huelva vivirá un día de contrastes, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable y fresco, ideal para disfrutar de un café caliente en compañía, mientras se observa cómo el cielo se transforma a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.