El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que podrían persistir en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la tarde. Este clima templado, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, junto con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la nubosidad será constante, con momentos de mayor densidad que podrían limitar la visibilidad. Las condiciones de cielo cubierto se mantendrán hasta el ocaso, que se producirá a las 18:14, momento en el cual se espera que la lluvia disminuya, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.