El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 4 mm en las horas más críticas, con intervalos de lluvia que podrían ser más intensos en la tarde. La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 94% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas más intensas se prevén entre las 16:00 y las 17:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 15-30 km/h, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de lluvia escasa, lo que podría dificultar la planificación de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, se espera que la lluvia disminuya, permitiendo que el cielo se mantenga mayormente cubierto.

En resumen, los habitantes de Écija deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.