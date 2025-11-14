El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia escasa acompañe a la nubosidad. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un tiempo húmedo y posiblemente incómodo.

La temperatura durante el día oscilará entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 14 grados, que irán aumentando gradualmente. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, lo que aumenta la probabilidad de tormentas en ciertos periodos del día. Se estima que la probabilidad de tormenta es del 70% durante las primeras horas de la mañana y se mantendrá en un 60% en la tarde, lo que podría llevar a la formación de tormentas aisladas.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de cielo muy nuboso y cubierto. Las lluvias, aunque escasas en algunos momentos, podrían ser más intensas en otros, especialmente durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y temperaturas frescas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.