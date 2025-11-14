El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 16 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 13 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta los 16 grados. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 91% durante la mayor parte del día, alcanzando picos del 100% en las primeras horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 8 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas de hasta 49 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas al aire libre.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de cielos cubiertos, lluvias ligeras y viento moderado hará que el día sea ideal para actividades en interiores.

En resumen, Córdoba experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y viento del sur. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.