El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 7 mm en total, especialmente durante la mañana y la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 13 y 18 grados . A primera hora, se espera que la temperatura ronde los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para los habitantes de la localidad.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h. Esta intensidad del viento, junto con la alta humedad, podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente. Se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en momentos de tormenta.

A lo largo del día, se prevén intervalos de nubosidad variable, con momentos de mayor cobertura que podrían dar paso a tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 70% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es posible que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la circulación en carretera, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presenta como un día de lluvia y tormenta, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.