El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de intervalos nubosos y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 19 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Esto indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 58 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 13:00. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas y estar preparado para condiciones cambiantes.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a lo largo de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en momentos de calma. Sin embargo, el aumento de la nubosidad y la lluvia ayudarán a mitigar esta sensación.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y las 21:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas.

En resumen, el día en Cartaya se presenta como uno de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.