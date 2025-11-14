El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 94% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubes y posibles lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. En particular, se anticipa que las lluvias sean más frecuentes entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en total.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 22 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las primeras horas del día. Esta intensidad del viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 14-15 grados, con un ligero aumento en la sensación térmica debido a la disminución de la velocidad del viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con valores que alcanzan hasta el 65% en los periodos de mayor inestabilidad. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones. La tarde se caracterizará por un cielo muy nuboso, lo que limitará la visibilidad y podría generar condiciones de bruma en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, los habitantes de Carmona deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores y precauciones al desplazarse por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.