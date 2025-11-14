El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Camas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvia y tormentas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, aumentando a lo largo del día. En la tarde, se prevén intervalos de lluvia más intensos, con un total de hasta 10 mm de precipitación en algunas áreas. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% en los periodos de mayor actividad, lo que podría generar descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 13 y 34 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 59 km/h en las horas más activas. Esto podría causar cierta inestabilidad, especialmente en zonas abiertas y expuestas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de bruma en la noche. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja precaución al conducir. La puesta de sol está programada para las 18:14, y aunque el día terminará con cielos nublados, las temperaturas nocturnas se mantendrán relativamente estables, alrededor de 14 grados .

En resumen, el día en Camas se presenta como uno de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y alta humedad. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.