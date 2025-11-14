El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, que se mantendrán durante la mayor parte del día. La precipitación acumulada se espera que alcance hasta 1 mm en las primeras horas, con un total de 1 mm pronosticado para el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cabra experimenten algunas lluvias.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. A medida que avance la noche, se espera que la temperatura baje a 12 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, puede hacer que el aire se sienta más pesado y menos confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas de hasta 53 km/h, con una dirección predominante del sur. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 32 km/h a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los vientos fuertes pueden causar algunas molestias, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Cabra deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las lluvias y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.