El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 14 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.
El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 18 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en zonas abiertas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% en las primeras horas de la mañana y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en la vía pública o en actividades al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de mayor nubosidad. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la niebla que se formará por la alta humedad.
En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas y vientos moderados.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.
