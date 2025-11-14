El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Bormujos se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que se prevén húmedas y frescas. La temperatura oscilará entre los 13 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también indica que las posibilidades de lluvia son elevadas, con una probabilidad de precipitación del 100% en intervalos específicos del día. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en total, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

Los vientos soplarán del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A medida que avance el día, se prevé que la intensidad del viento disminuya ligeramente, aunque seguirá siendo notable. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en momentos de lluvia, lo que podría causar incomodidad a los transeúntes.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que requerirá precaución al salir. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre, especialmente aquellas que impliquen estar expuestos a condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la lluvia disminuya hacia la noche, aunque no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y el desplazamiento.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.