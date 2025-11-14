El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Bailén se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumularse, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que la precipitación alcance hasta 2 mm.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas abiertas de la ciudad. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 36 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea moderada, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en los periodos de mayor inestabilidad atmosférica.

Los ciudadanos de Bailén deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables a mano. A medida que se acerque la tarde, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.