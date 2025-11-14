El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados durante la mayor parte del día. En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción de la temperatura sea más baja de lo que realmente es.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta que podría llegar al 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en las horas de mayor actividad térmica.

Los ciudadanos de Baeza deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:03, las condiciones meteorológicas podrían estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.