El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Baena se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 19 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados por la tarde. Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 75%, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La humedad alcanzará su punto más alto en las primeras horas del día, con un 84%, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y pesada.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 25 y 54 km/h a lo largo del día, lo que podría causar algunas molestias si se está al aire libre. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en la conducción.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% en la mañana y un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en las horas centrales del día. Los intervalos nubosos continuarán hasta la noche, cuando se espera que las lluvias disminuyan gradualmente.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes necesiten salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.