El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Ayamonte se prepara para un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos dominarán el cielo, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían aparecer en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente durante la tarde, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que rondará el 76%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo que realmente es. La humedad será más pronunciada en las primeras horas del día, alcanzando niveles del 95%, lo que podría generar una atmósfera algo densa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad en esos periodos. Las lluvias acumuladas podrían ser significativas, alcanzando hasta 4 mm en total a lo largo del día. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se está al aire libre durante esos momentos.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte hará que sea un día para estar preparado y tomar precauciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.