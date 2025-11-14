El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, así como entre la 7 y la 1 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en total.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 16 grados . En las primeras horas del día, se espera una temperatura de 16 grados, que descenderá ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 87% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 46 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 55% entre la 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche, donde se espera que las precipitaciones disminuyan. Sin embargo, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Arahal se presentará fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.