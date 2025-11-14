El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. La noche traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas, que rondarán los 11 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida.

En resumen, el día en Andújar se presenta como uno de esos típicos días de noviembre, donde la lluvia y el viento son protagonistas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.