El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas sean la característica principal, aunque a medida que avance el día, la situación se tornará más inestable.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser acompañadas de tormentas, con una probabilidad del 75% en las primeras horas del día y del 70% en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 6 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 20 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 13 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un pico de 20 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 53 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las lluvias. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 34 km/h en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, aunque se mantendrán en niveles significativos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones de tormenta podrían intensificarse, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 21:00, donde la probabilidad de tormenta se mantiene en un 60%. Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presentará con un tiempo inestable, caracterizado por nubes, lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.