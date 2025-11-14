El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Aljaraque se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con registros que podrían variar entre 0.1 y 4 mm, pero la persistencia de la lluvia podría hacer que el suelo se mantenga húmedo durante gran parte del día.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga elevada, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Los ciudadanos deben tener precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 80% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser ligera, las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y descargas eléctricas.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o con visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.