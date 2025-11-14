El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

La jornada del 14 de noviembre de 2025 en La Algaba se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores de hasta 4 mm en las primeras horas del día. La intensidad de la lluvia podría variar, pero se prevé que en algunos momentos se presenten tormentas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, con una probabilidad de tormenta del 75%.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las rachas más fuertes se registren en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 40 km/h. Esto podría generar un ambiente inestable, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

Durante la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 19 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La nubosidad se mantendrá alta, con intervalos de nubes muy densas y la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, aunque podría haber breves momentos de calma.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La jornada cerrará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, manteniendo la tendencia de inestabilidad que ha caracterizado el día.

En resumen, el 14 de noviembre en La Algaba será un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.