El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, especialmente durante las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente a los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 47 km/h en momentos puntuales, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 82% y el 95% a lo largo del día, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 60% en los intervalos de la tarde y la noche, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

Los vientos serán un factor importante hoy, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable tomar precauciones si se va a salir, ya que el viento puede ser un factor a tener en cuenta.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:05, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 11 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.