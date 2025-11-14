El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que podrían intensificarse en ciertos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 14 y 18 grados, con un leve aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 17 y 36 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de mayor actividad meteorológica.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, así como entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, que podrían ser más intensos en la tarde, con acumulaciones de hasta 3 mm de lluvia. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que varían entre el 55% y el 70% en diferentes periodos del día.

Es recomendable que los habitantes de Alcalá de Guadaíra tomen precauciones al salir, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones del tiempo podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar en consecuencia. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere un día en el que la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de la jornada sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.