El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Los vientos, provenientes principalmente del sur y sureste, variarán en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 27 y 36 km/h.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán de carácter escaso a moderado, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm en las horas más intensas. Esto sugiere que los habitantes de El Viso del Alcor deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas, especialmente en la tarde.
Los intervalos nubosos también se alternarán con momentos de lluvia, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad climática.
A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, pero la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 16 grados, manteniendo el cielo cubierto.
En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un ambiente ventoso. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
- El palacio de los marqueses del Villar de la plaza Séneca, ya en obras para albergar apartamentos turísticos en Córdoba
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Condenan a un hombre en Córdoba por estafar 70.000 euros a un amigo en una falsa inversión inmobiliaria
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
- El aviso amarillo vuelve a Córdoba con la borrasca Claudia: estas son las zonas afectadas
- Casi mil familias se benefician de las obras de rehabilitación del barrio del Santuario en Córdoba