El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Los vientos, provenientes principalmente del sur y sureste, variarán en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 27 y 36 km/h.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán de carácter escaso a moderado, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm en las horas más intensas. Esto sugiere que los habitantes de El Viso del Alcor deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas, especialmente en la tarde.

Los intervalos nubosos también se alternarán con momentos de lluvia, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad climática.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, pero la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 16 grados, manteniendo el cielo cubierto.

En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un ambiente ventoso. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.