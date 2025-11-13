El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Utrera se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero podría intensificarse hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En total, se prevé que la precipitación acumulada durante el día alcance hasta 9 mm, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas, cuando se anticipan las lluvias más intensas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

A lo largo del día, se prevén intervalos de nubes altas, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las condiciones de tormenta son posibles, con un 70% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la mañana y un 65% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Utrera deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, llevando paraguas y evitando actividades al aire libre durante los momentos de lluvia intensa. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, así que es mejor planificar el día con antelación.

En resumen, hoy en Utrera se espera un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tome las medidas necesarias para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.