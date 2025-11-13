El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, el tiempo en Úbeda se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, pero a medida que avanza el día, las nubes altas dominarán el horizonte, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. La temperatura oscilará entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 43% por la mañana y aumentando hasta un 85% en las últimas horas de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.7 mm entre las 22:00 y 23:00 horas, lo que indica que, aunque no se anticipa un aguacero, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la noche. La probabilidad de lluvia se incrementa a un 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y alcanza un 100% entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que sugiere que la lluvia podría ser más probable en la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la posible lluvia y la nubosidad, así que es aconsejable estar atentos a las condiciones si se planea conducir.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.