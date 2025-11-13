El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, con intervalos de cubierto que podrían dar paso a lluvias ligeras. Las precipitaciones se prevén en torno a los 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%. Las condiciones de lluvia serán acompañadas por un aumento en la actividad eléctrica, con un 60% de probabilidad de tormentas en las primeras horas y un 65% en la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 71 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 25 km/h, aumentando notablemente en la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

La temperatura máxima se espera que alcance los 20 grados hacia el final de la tarde, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 15 grados durante la mañana. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad, podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

Es recomendable que los residentes de Tomares se preparen para un día de clima variable, llevando paraguas y abrigos ligeros si planean salir. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen momento para actividades bajo techo, aunque aquellos que disfrutan de la naturaleza deben estar atentos a las posibles tormentas y vientos fuertes. La tarde promete ser especialmente activa, así que se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

