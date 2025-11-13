El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá hasta la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 21 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será alta, con un 100% de probabilidad en intervalos específicos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 8 mm en la tarde, lo que podría generar charcos y una ligera incomodidad para los transeúntes. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 71 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta intensidad del viento podría causar molestias y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 60% a 70% en diferentes intervalos del día, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que es prudente mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento fuerte del sur. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

