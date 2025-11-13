El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

A medida que avancen las horas, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% en varios intervalos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas y hasta 10 mm en la tarde, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 67 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 5 km/h en la mañana y aumentando considerablemente hacia la tarde, lo que podría afectar la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con un valor de 20 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente a los 17 grados, manteniendo el cielo cubierto.

En resumen, La Rinconada experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y vientos fuertes. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento y posibilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.