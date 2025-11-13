El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en intervalos de la tarde y la noche. A lo largo del día, se espera que las nubes se mantengan cubiertas, con momentos de lluvia escasa que podrían interrumpir la rutina diaria.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más alta se registrará alrededor de las 13:00 horas, con un valor de 23 grados, mientras que por la noche, se espera que descienda a unos 18 grados. La sensación térmica podría ser algo más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 55% por la tarde y podría llegar hasta el 92% en las horas previas al amanecer.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y provocar la caída de ramas o pequeños objetos.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que requerirá precaución, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se prevé que la lluvia se intensifique, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en total. Las condiciones climáticas se mantendrán inestables hasta bien entrada la noche, con una probabilidad de lluvia escasa que persistirá hasta la madrugada del día siguiente.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero una sensación térmica más fría debido al viento y la humedad. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y posibles tormentas, así como tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de viento y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.