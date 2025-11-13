El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 10 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 19 grados.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 75% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, siendo más intensas hacia la tarde. La humedad relativa también jugará un papel importante, alcanzando niveles del 91% hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 28 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 50% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será abundante, podrían producirse algunos chubascos aislados que podrían sorprender a los transeúntes.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. Las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. En resumen, el día se presentará fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias dispersas, características típicas de esta época del año en Priego de Córdoba.

