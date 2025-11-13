El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Pozoblanco se enfrenta a un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a intervalos nubosos y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en este periodo. La humedad relativa también será notable, alcanzando hasta un 83% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 20 y 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, las rachas de viento podrían intensificarse, alcanzando hasta 55 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados, pero con la llegada de más nubes y la posibilidad de lluvias, la sensación térmica podría ser más baja. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad, aunque con menor intensidad. La temperatura descenderá a 14 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, hoy en Pozoblanco se prevé un día nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es mayor. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el tiempo variable de este día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.