El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones que podrían dar lugar a lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, con mínimas de 14 grados, mientras que por la tarde se espera un leve ascenso que podría llegar hasta los 21 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 62% por la mañana y aumentando hasta un 100% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las lluvias esperadas, podría generar un ambiente bastante húmedo y pesado, lo que podría afectar la comodidad de los residentes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en las horas centrales del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser persistentes, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad de tormenta.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para estar preparado y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.